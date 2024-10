PS5 Pro, annunciata settimane fa, ha già dimostrato di aver attirato grande attenzione. A prova di ciò, i pre-order aperti hanno già fatto sold-out per la versione dedicata al trentesimo anniversario. Nonostante siano emersi diversi dettagli riguardo la prossima console, non è ancora stato fornito uno scenario completo. A tal proposito, di recente, sono emerse alcune specifiche che sembrerebbero essere quelle “ufficiali”.

PS5 Pro: specifiche emerse in rete?

I dati pubblicati affermano che il dispositivo presenta una CPU X86-64 basata sull’architettura AMD Ryzen “Zen 2“. Quest’ultima presenta 8 core e 16 thread, con frequenza di 3,85 GHz. La GPU della nuova PS5 Pro si baserà sull’architettura AMD Radeon RDNA con potenza di 36,1 TFLOPS. Inoltre, supporta tecnologie avanzate come PSSR e Ray Tracing. La PS5 Pro presenta 16 GB di memoria GDDR6. Con 576 GB/s di lettura. È presente l’SSD da 2TB. La velocità di lettura di 5,5 GB/s. Inoltre, secondo quanto emerso la PS5 Pro presenta anche il supporto per l’audio Tempest 3D.

Il peso della console è di 4,9 kg. Le sue dimensioni sono 388x89x216 mm. Il modello a cui fanno riferimento tali caratteristiche è stato denominato con il codice CFI-7000 e presenta un costo pari a 799 euro.

Tali informazioni non hanno ricevuto ancora una conferma. Ciò significa che bisognerà attendere una dichiarazione ufficiale da parte dell’azienda per essere certi che queste siano effettivamente le specifiche tecniche della nuova console PS5 Pro. Considerando però i dati emersi è probabile che la conferma arriverà a breve.

Sono dettagli interessanti che mettono in evidenza come la nuova console permette agli utenti di accedere ad un’esperienza di gioco molto più interessante ed innovativa. A tal proposito sono emerse alcune informazioni riguardo ad alcuni giochi che sembrano funzionare meglio sulla PS5 Pro rispetto alle console standard. Un esempio concreto è Final Fantsy VII Rebirth. Considerando il prezzo della nuova console, in molti si stanno chiedendo però se tali prestazioni basteranno a giustificare tale costo.