Il prezzo di vendita di questo Motorola Moto G54 è decisamente scontato, finalmente gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, mettendo così a disposizione del consumatore finale un prodotto che fa di tutto per piacere.

Lo smartphone viene oggi proposto all’acquisto nella sua variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (fortunatamente è espandibile tramite microSD), il display è un bellissimo pannello da 6,5 pollici di diagonale, un AMOLED che raggiunge una risoluzione FullHD+ ed un refresh rate di 120Hz. Il tutto mantenendo comunque dimensioni tutt’altro che impegnative, raggiungendo nello specifico un peso di 177 grammi, e 161,5 x 73,8 x 7,99 millimetri.

Motorola Moto G54: un prezzo mai visto valido solo oggi

Motorola Moto G54 non poteva assolutamente essere più economico, considerando giustappunto che il suo listino di base era già di 249 euro, la riduzione applicata da Amazon del 40% non può che far felici gli utenti, pronti ad investire in finale solamente 149,90 euro. Collegatevi a questo link per l’acquisto.

Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori: un principale da 50 megapixel ed un effetto bokeh/ultragrandangolare da 2 megapixel, riuscendo comunque a realizzare video in FullHD a 30fps, per poi passare ad una anteriore da 16 megapixel con apertura F2.4. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, ma comunque una autonomia più che sufficiente per riuscire a coprire lunghe giornate di utilizzo continuativo. Il processore, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, riesce a garantire una buona usabilità quotidiana complessiva, in questo modo il consumatore può a tutti gli effetti pensare di utilizzarlo non solo in ambito lavorativo, ma anche ludico, con qualche piccolo accenno al mondo del gaming di ultima generazione.