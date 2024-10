Vodafone Silver: le offerte di ottobre 2024 hanno fino a 200 GIGA

Quante volte è capitato di trovare un’offerta che ha portato gli utenti a ritornare sui propri passi? La situazione questa volta si ripete e dall’altra parte c’è un gestore che di presentazioni non ne ha bisogno in quanto il suo nome è Vodafone.

Azienda anglosassone piena di riferimenti, soprattutto provenienti dal passato, questa è probabilmente la migliore tra le esperienze in termini di qualità che un utente potrebbe avere. Vodafone ha dimostrato di riuscire a prendere sempre la situazione in mano e anche ad ottobre di questo 2024 arrivano nuove conferme dalle solite offerte. C’era da proporre il meglio e il famosissimo operatore è stato in grado di farlo anche questa volta.

Vodafone: ecco le Silver per quali utenti sono e cosa offrono ogni mese

Tra le più grandi offerte di Vodafone questa volta ce ne sono due che difficilmente gli utenti potranno dimenticare sia perché costano poco, sia perché offrono molto. Le Silver infatti consentono a tutti di avere ogni mese a disposizione le telefonate senza limiti e 200 SMS, ma non solo. Alla prima per 7,99 € permette di avere 100 giga, mentre la seconda arriva con 9,99 € a 150 giga, tutto in 4G e senza alcun tipo di limite.

Per Vodafone è diventato talmente facile battere la concorrenza che non ci sono più concorrenti, soprattutto quando le sue offerte sono indirizzate a chi proviene da alcune realtà. I fortunati sono coloro che scelgono di abbandonare un gestore virtuale o Iliad: solo in questo caso infatti si potrà avere libero accesso alle due Silver. Queste soluzioni, inoltre, solo per il primo mese costeranno 5 €, per poi richiedere il pagamento completo a partire dal secondo in poi. Nel caso in cui dovesse esserci qualcuno a credere che le offerte non abbiano troppi giga al suo interno, ecco che il servizio SmartPay consentirà di averne 50 in più da aggiungere.