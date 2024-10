Nelle ultime settimane Sony ha fatto decisamente parlare di sé dal momento che ha presentato al mondo la sua nuova console di ultima generazione, stiamo parlando di PlayStation 5 Pro, a far discutere però non è stata l’innovazione portata dal prodotto e le sue caratteristiche strabilianti bensì un solo elemento, il prezzo, ritenuto da molti troppo elevato in modo ingiustificato.

Nonostante le critiche rivolte dalla community al prezzo incomprensibile del prodotto, Sony non ha desistito e a seguito la propria politica lanciando sul mercato i pre ordini per ottenere per l’appunto la console, a quanto pare però forse la nota azienda giapponese avrebbe dovuto ascoltare i feedback della community, dal momento che le vendite non sembra stiano andando come aveva previsto la nota azienda nipponica.

Nessun sold out

Stando a quanto dichiarato dal noto giornalista di The Verge, Tom Warren, le vendite del prodotto di Casa Sony non stanno andando come previsto ed infatti non c’è stato nessun tipo di sold out né in USA né in UK, secondo l’analista tra l’altro aggiudicarsi la console nel periodo natalizio non sarà poi così complicato come in molti temevano dal momento che è altamente probabile che le scorte riceveranno oltre che un approvvigionamento da parte dell’azienda anche i rimasugli dei modelli invenduti in questo periodo.

Effettivamente viene spontaneo chiedersi se vale la pena investire in un prodotto che ha un prezzo di lancio ben 300 € superiore rispetto al prezzo di lancio del modello standard che si può trovare attualmente ad un prezzo decisamente inferiore e che comunque consente di giocare a tutti i titoli attualmente in commercio senza troppi problemi, effettivamente il modello pro rappresenta un prodotto di nicchia che però forse a causa della presenza della sorellina minore perde un po’ di significato, questo la community lo sa ed effettivamente i dati di vendita lo stanno dimostrando.