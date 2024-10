Google Maps è ormai parte integrante della vita di chi utilizza Android Auto. Il sistema che consente di connettere il proprio smartphone all’auto per gestire app, mappe e multimedia. Anche se sembra che, ancora oggi, persino i più esperti utilizzatori potrebbero non essere a conoscenza di tutte le funzionalità che questo sistema nasconde. Tra queste, c’è un trucco poco noto che può semplificare la visualizzazione delle tappe di un percorso. Così da rendere l’esperienza di guida ancora più intuitiva e comoda.

Android Auto: vantaggi della nuova funzione di swipe laterale su Google Maps

Una delle differenze principali tra l’app di Google Maps per cellulari e la sua versione per Android Auto è la gestione della visualizzazione dell’itinerario. Su questa piattaforma, è ora possibile scorrere lateralmente per vedere i dettagli delle tappe successive del proprio viaggio. Senza dover interrompere la navigazione corrente. Questa funzione è attivabile con un semplice swipe laterale. Essa è molto utile, in quanto permette di anticipare gli ostacoli o i cambi di direzione, rendendo più fluida la pianificazione della guida. Sul riquadro corrispondente viene visualizzata la prossima tappa, solitamente evidenziata in verde. Da qui cambia colore diventando grigio, segnalando chiaramente che si sta osservando la parte di strada successiva.

La possibilità di visualizzare rapidamente le tappe successive del percorso è particolarmente utile in situazioni quotidiane. Ad esempio, quando ci si trova in mezzo al traffico o fermi a un semaforo. Dove spesso si desidera controllare quali saranno i prossimi passaggi del viaggio, soprattutto se si percorre una strada sconosciuta o complessa. Con questa funzione, è possibile farlo senza dover interrompere la navigazione, aumentando così la sicurezza alla guida. In pochi istanti, l’automobilista può anticipare tratti trafficati, autovelox, o capire meglio i tempi di arrivo a destinazione.

Tale funzione dimostra così il continuo impegno di Google nel migliorare l’esperienza utente attraverso aggiornamenti mirati. Infatti, da quando AndroidAuto è stato lanciato, ha subito numerosi aggiornamenti. Tutti studiati per renderlo sempre più a misura di conducente. L’integrazione con Google Maps è una delle funzionalità più apprezzate, poiché semplifica l’accesso alla navigazione.