lancio del OnePlus 13 potrebbe segnare un’importante svolta nel settore degli smartphone. La batteria del modello precedente, OnePlus12, ha già impressionato molte.persone, grazie alla sua configurazione dual-cell e alle tecnologie di ricarica rapida. Tra queste, spiccano la ricarica cablata SUPERVOOC da 100W, che permette di passare da 0 a 100% in soli 26 minuti. Ma anche quella wireless AIRVOOC da 50 W, che completa il ciclo in circa 55min. In più è disponibile anche la funzione di wireless inversa. Utile per alimentare altri dispositivi come cuffie o smartwatch.

OnePlus: batteria da 6.000 mAh e Snapdragon 8 Gen 4

Nonostante queste performance, OnePlus assicura che la durata della batteria rimarrà ottimale per almeno quattro anni di utilizzo. Mantenendo l’80% della capacità originale dopo anche 1600 cicli di carica. Ma per il nuovo OnePlus13, si prevede un ulteriore passo in avanti. L’azienda infatti sta lavorando per sviluppare una batteria ancora più potente, pur mantenendo un design snello e leggero. Una sfida non da poco nel settore degli smartphone di fascia alta. Questo miglioramento potrebbe rendere il modello 13 uno dei cellulari più longevi e performanti sul mercato.

Le prime indiscrezioni sul OnePlus13 hanno già acceso la curiosità degli appassionati. Si parla infatti di una batteria da 6.000mAh, la più capiente mai adottata dalla casa cinese. Questo traguardo sarebbe stato possibile grazie all’uso di una nuova tecnologia basata sulla chimica delle batterie al silicio. La quale consente di aumentare la capacità senza compromettere il peso o lo spessore del dispositivo. Le voci sono state confermate da Yogesh Brar, un leaker molto affidabile. Egli ha sottolineato come il nuovo smartphone conserverà la ricarica cablata a 100W e wireless a 50W. Ma offrirà anche un’autonomia superiore rispetto ai modelli precedenti. Questa batteria dalle dimensioni importanti rappresenta una vera novità. Soprattutto considerando l’integrazione di altre tecnologie avanzate. Il OnePlus13 sarà infatti dotato di sensori fotografici di alta qualità, ottiche ripiegate e un’ampia gamma di accessori per il comparto fotografico. Senza mai sacrificare l’eleganza e la maneggevolezza del dispositivo. Un elemento chiave sarà anche il processore Snapdragon 8 Gen 4, il nuovo chipset di Qualcomm. Progettato per ottimizzare le prestazioni e ridurre il consumo energetico.