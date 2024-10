Amazon Prime Video, pubblicità: brutta notizia per gli utenti

La grande partita tra le tante piattaforme streaming che in Italia e nel mondo intero stanno portando tanti contenuti da diversi anni, continua ogni giorno. Diversi colossi hanno messo in piedi delle reti incredibili, fatte di film e serie TV di vario genere e che possono interessare ogni utente. Oltre a Netflix, che scandisce ormai da diversi anni i ritmi del mondo dello streaming, c’è chiaramente anche Amazon con la sua piattaforma Prime Video.

Relativamente di recente, il colosso del mondo e-commerce ha trasformato il piano più economico riguardante questa soluzione in una nuova opzione con pubblicità. Il tutto è partito all’inizio del 2024, portando le persone a dover pagare un supplemento per non avere interruzioni durante la visione del contenuto scelto. A quanto pare le cose stanno andando via via peggiorando in tal senso: Amazon ha annunciato infatti che ci saranno ancora più annunci a partire dal 2025.

Amazon Prime Video: la pubblicità non si ferma, ecco tanti nuovi annunci in arrivo

Una piattaforma molto famosa come Prime Video di Amazon è chiaramente appetibile per tutte le aziende che hanno bisogno di pubblicità ed è per questo che approfitterà. C’è anche un cospicuo guadagno per il colosso dietro tutto questo ed è per tale motivo che nel 2025 aumenterà il numero di slot pubblicitari disponibili per vari marchi.

Ci saranno inoltre anche altri formati pubblicitari in piattaforma, con gli utenti che potranno interagire sia con il telecomando che con lo smartphone. Verrà introdotta anche la possibilità di scansionare dei codici QR. La mossa di Amazon di introdurre di base le pubblicità nel suo abbonamento video base non ha portato i frutti sperati: sono infatti molte meno le persone che hanno proceduto all’upgrade pagando una cifra supplementare per non avere pubblicità. Vedremo quali saranno i frutti di questa nuova strategia, la quale al momento non può fare altro che far storcere il naso al pubblico.