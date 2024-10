Con questa truffa phishing scompaiono i soldi dal conto corrente

È la volta di affrontare un discorso davvero molto complicato e allo stesso tempo comune. A quanto pare una truffa avrebbe improvvisamente preso possesso delle caselle e-mail degli utenti, facendogli credere di avere a che fare addirittura con il CEO di Tesla.

Si tratta dell’ennesimo tentativo di rubare agli utenti le loro credenziali di accesso ai conti bancari e all’occorrenza anche i soldi. In basso ci sono tutte le informazioni necessarie per capire qual è la truffa e di cosa si tratta.

Truffa con messaggio proveniente da Elon Musk? No, è solo phishing

Il messaggio qui in basso sembra essere scritto da o per conto di Elon Musk. Ovviamente già questo suona assurdo e da ciò tutti dovrebbero capire che si tratta di un inganno. L’obiettivo è solo spillare soldi ai poveri utenti, per cui attenzione ed evitate di diffondere il testo.

“Buongiorno,

Questa email proviene da Elon Musk, Fondatore, CEO e Ingegnere Capo del team SpaceX; investitore di prima fase, CEO e architetto di prodotto di Tesla, Inc.; Fondatore di The Boring Company; e co-fondatore di Neuralink e OpenAI. Con un patrimonio netto stimato di circa 245 miliardi di dollari. Il tuo indirizzo email è stato selezionato casualmente dal database di e-mail di Stati Uniti, Canada ed Europa, e hai vinto 18.087,71 azioni Tesla a $228,00 per azione (TSLA), per un valore di $4.124.270,00. Ti preghiamo di prendere sul serio questa email e rispondere o contattare (elonmusk.foundation11@yandex.com) per richiedere il premio“.

Abbiamo effettivamente chiesto riscontro all’intelligenza artificiale per capire cosa ne pensasse e questo è ciò che è venuto fuori dopo il prompt:

“Si noti che questo messaggio sembra essere una truffa: affermazioni di grandi ricompense finanziarie inviate casualmente, specialmente tramite canali non ufficiali come l’email Yandex, sono spesso tentativi fraudolenti di raccogliere informazioni personali. Si consiglia di essere sempre cauti e di evitare di condividere dettagli personali o finanziari”.