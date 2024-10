Una delle applicazioni che Google offre all’interno della propria suite è rappresentata da Emergenze Personali, si tratta di un’app legata alla sicurezza dell’utente che consente di accedere a una serie di funzionalità che appunto servono a tutelare la salute e l’incolumità del proprietario dello smartphone, questa applicazione infatti è la capacità di riconoscere stati di emergenza come incidenti e consente all’utente di inviare a visite emergenza sia agli organi sanitari che ai propri contatti designati per l’appunto come riferimenti di emergenza.

Questa applicazione tra l’altro non è esclusiva della linea pixel ma Google ha deciso di renderla disponibile sullo Store a chiunque desideri installarla, si tratta ovviamente di una scelta legata alla politica sulla sicurezza dell’utente che a Google sta molto a cuore.

Ovviamente, trattandosi di un’applicazione Google, quest’ultima gode di update costanti che ne migliorano le funzionalità, proprio in tal senso presso assisteremo all’arrivo di una nuova comoda feature che contribuirà a migliorare la sicurezza e la tutela della salute dell’utente, stiamo parlando di controllo sicurezza, vediamo in cosa consiste.

Un timer di sicurezza

Controllo Sicurezza consente all’utente di impostare un timer periodico entro il quale nel caso quest’ultimo non abbia interagito con il proprio smartphone l’applicazione invierà ai contatti designati come contatti di emergenza una segnalazione, in modo da avvisare per l’appunto che l’utente ha smesso di interagire con il proprio smartphone in modo anomalo, ciò dunque consentirà di tenere costantemente sotto controllo il proprio stato di incolumità soprattutto in situazioni nelle quali la mancata interazione con lo smartphone può avere un significato problematico.

Attualmente una volta impostato il timer non è possibile estendere il range di tempo tollerato, per poterlo aumentare sarà necessario eliminare quello presente e impostarne uno nuovo con più tempo, nonostante ciò però sembra che Google stia già lavorando ad un aggiornamento che introduca la possibilità per l’appunto di aggiungere più tempo.