Sembra che alcune versioni di Windows 11 non riceveranno più futuri aggiornamenti di sicurezza. Tale stop avrà inizio a partire dall’8 ottobre. A riportare l’aggiornamento è Microsoft e fa riferimento alle versioni 21H2 e 22H2. Nello specifico ci sono determinate edizioni comprese. Per la prima sono Education, Enterprise e IoT Enterprise. Mentre per la seconda versione ci sono Home e Pro.

Ci sarà anche un’altra versione che presto raggiungerà la fine del suo ciclo di vita. Si tratta di Windows 11 23H2. Quest’ultima non riceverà più supporto dall’11 novembre del prossimo anno.

Windows 11: le versioni che non verranno più aggiornate

Come anticipato, i dispositivi con 21H2 e 22H2 riceveranno il supporto per la sicurezza fino all’8 ottobre 2024. Dopo tale data, gli utenti con tali sistemi hanno due opzioni. La prima è aggiornare in fretta il proprio sistema operativo, mentre la seconda è essere esposti a vulnerabilità relative alla sicurezza dei dispositivi Windows 11.

Nella sua dichiarazione Microsoft fa riferimento all’importanza degli aggiornamenti che garantiscono una protezione ottimale per tutti i computer da possibili minacce informatiche. Un pericolo da non sottovalutare, soprattutto considerando il diffondersi continuo di truffe e frodi telematiche.

È importante sottolineare che molti sistemi si aggiorneranno automaticamente. Quest’ultimi passeranno a Windows 11 23H2 grazie ai meccanismi automatici di Windows Update. Se non si è sicuri che il passaggio avvenga in tal modo, è possibile controllare la versione attiva sul proprio dispositivo. Per farlo, come suggerito da Microsoft, è possibile procedere recandosi nelle “Impostazioni” del dispositivo e selezionare “Sistema”. Qui bisogna selezionare la voce “Specifiche Windows”. Infine, qui è disponibile visionare la sezione “Versione”.

Le novità per i dispositivi Windows non finiscono qui. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare la nuova versione 24H2. Quest’ultima sarà disponibile per tutti gli utenti con sistemi idonei. Per tutti coloro che hanno intenzione di prendere i nuovi PC Copilot+ non ci sono problemi considerando che il nuovo sistema operativo sarà già preinstallato.