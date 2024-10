Possiamo considerare la Mercedes-AMG One, senza ombra di dubbio, una supercar da sogno per le sue forme disegnate dal vento e per la sua potenza incredibile. Tuttavia, come ogni vettura pensata per offrire le massime performance è solo su pista che può esprimere tutta la propria anima sportiva.

La dimostrazione arriva dal nuovo record sul giro ottenuto al Circuito del Nürburgring-Nordschleife. La supercar ha completato un giro completo dell’Inferno Verde nella sua configurazione più iconica nello strepitoso tempo di 6:29.090.

L’impresa, già di per sé incredibile, acquisisce un tono ancora più esclusivo se si pensa che la Mercedes-AMG One ha battuto il record precedente. Il tempo di 6:35.183 stabilito dalla stessa supercar ad ottobre 2022 è stato polverizzato, abbassando il riferimento di quasi sei secondi.

La Mercedes AMG One è la supercar di serie più veloce in assoluto a girare nell’Inferno Verde del Circuito del Nürburgring

Per completare questa impresa, Mercedes ha scelto nuovamente Maro Engel, pilota nel DTM, che è riuscito a migliorarsi rispetto a due anni fa. La prova si è svolta lo scorso 23 settembre alle 18:56 su un circuito completamente asciutto. La temperatura dell’aria era di 15 gradi mentre quella dell’asfalto era di 20 gradi. Non sono stati utilizzati pneumatici speciali se non le Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO sviluppate appositamente per la One.

Maro Engel ha guidato in modalità “Race Plus” che permette di rendere la vettura più performante rispetto al solito. Con questa modalità, la vettura si configura in assetto da pista, migliorando l’aerodinamica e rilasciando tutti i 1.049 cavalli generati dal propulsore. Ricordiamo che il motore endotermico V6 turbo da 1.6 litri coopera con quattro motori elettrici per garantire prestazioni degne di una Formula 1.

Grazie a questa prestazione, la Mercedes-AMG One è la prima vettura di serie a scendere sotto il riferimento dei sei minuti e mezzo per un giro al Circuito del Nürburgring-Nordschleife. Altre vetture ci sono riuscite prima di questa supercar, ma si tratta di prototipi o vettura da competizione.