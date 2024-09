Mercedes: unificazione della Classe S entro il 2030

Prima di introdurre la prossima generazione di Classe S, Mercedes ha pianificato un importante restyling per i modelli attuali. La berlina EQS riceverà un significativo aggiornamento tecnico nella seconda metà del 2025. La Classe S, invece, con motore termico sarà rinnovata nel 2026. Le modifiche includeranno l’introduzione di una piattaforma EVA2 pesantemente modificata, con un’architettura elettrica da 800 V. La società ha anche migliorato i tempi di ricarica e portando l’autonomia fino a 860 km nella versione più efficiente.

E cosa dire del motore? L’attuale potente V8 biturbo da 4 litri della Classe S sarà aggiornato con tecnologia mild-hybrid a 48V. L’EQS al contempo adotterà nuovi motori elettrici eATS2.0 di produzione Mercedes. Questo porterà a un aumento delle prestazioni e, probabilmente, a una maggiore velocità massima. Anche la guida autonoma di livello tre della Classe S vedrà miglioramenti grazie al nuovo pacchetto software di sesta generazione.

Futuro Mercedes e nuovissima Classe S in arrivo

Nel futuro, vedremo una sola gamma Classe S che includerà sia varianti termiche che elettriche. La fusione avverrà entro il 2030, con i due modelli che condivideranno lo stesso design e lo stile degli interni, ma su piattaforme differenti. La Classe S elettrica si baserà sull’architettura MB.EA Large, mentre la versione a combustione interna utilizzerà una versione evoluta dell’attuale MRA.

Questa strategia è simile a quella già adottata per la Classe G, disponibile sia con motori a combustione che elettrici, senza differenze significative nello stile. Mercedes spera così di risollevare le vendite, che hanno subito un calo del 37% per la Classe S termica nel primo trimestre di quest’anno, portando a una riduzione della produzione. L’iniziale previsione di Mercedes era che i modelli elettrici avrebbero rappresentato oltre il 20% delle vendite globali nel 2023. Tuttavia, hanno raggiunto solo l’11%. Questo ha compromesso pesantemente l’obiettivo di raggiungere il 50% delle vendite annuali con modelli elettrici e ibridi entro per il prossimo anno. Ora, il marchio punta a questa quota entro 5 anni circa. Il futuro della Classe S si prospetta interessante, con una fusione che promette di unire il meglio delle tecnologie termiche ed elettriche. La vera domanda è: come risponderanno i clienti a questa nuova era della mobilità Mercedes?