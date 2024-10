WhatsApp: adesso le videochiamate sono più belle, ecco filtri e sfondi

Mentre le applicazioni rivali stanno provando in ogni modo ad arrivare agli stessi livelli di WhatsApp, la corazzata colorata di verde continua la sua cavalcata in solitaria. Nessuno infatti potrebbe almeno per il momento giungere ai suoi stessi numeri, ai quali contano più di 2,5 miliardi di utenti attivi. Praticamente quasi un terzo degli abitanti della terra usa WhatsApp e lo fa anche in virtù delle sue molteplici funzioni che vanno ben oltre la sola messaggistica.

I primi momenti di questa piattaforma furono scanditi solo ed unicamente dai messaggi di testo inviati tramite rete Internet, ma poi le cose sono cambiate. Insieme agli aggiornamenti che hanno abbellito un’applicazione inizialmente scarna, sono arrivate anche delle funzionalità molto utili come le chiamate e le videochiamate. Oltre agli aggiornamenti riportati ultimamente, ce n’è stato uno molto interessante che ha comportato un miglioramento proprio dal punto di vista delle videochiamate.

WhatsApp: ecco l’aggiornamento che introduce filtri e sfondi per tutti

A breve chi utilizzerà WhatsApp potrà basarsi su una grande novità che riguarda le videochiamate. L’applicazione di messaggistica istantanea infatti ha introdotto finalmente gli sfondi e i filtri di cui si parlava tempo fa. Secondo quanto riportato, l’aggiornamento riguarderà sia iOS che Android e permetterà di rendere l’interazione con gli utenti molto più divertente.

È davvero semplice attivare un nuovo sfondo o un filtro mentre si sta tenendo una videochiamata singola o di gruppo. Tutto quello che bisogna fare, infatti è semplice semplicemente selezionare le icone degli effetti che si trovano nella parte alta a destra, selezionando dunque quella che si vuole utilizzare. Al momento non ci sono indicazioni su quando si concluderà la distribuzione del nuovo aggiornamento, ma WhatsApp sta provvedendo pian piano ad accontentare tutti. Era un po’ che si parlava di questa novità che finalmente ora sta arrivando su tutti gli smartphone per rendere il tutto ancora più interessante.