Le prestazioni delle vetture Porsche sono note in tutto il mondo ma la nuova Taycan Turbo GT ha lasciato senza parole i colleghi di Car and Driver. In un recente test effettuato dal team, la vettura è stata sottoposta alla classica prova di accelerazione da ferma.

Nello scatto da zero a cento chilometri orari, il tempo registrato dalla supercar ha lasciato tutti strabiliati. Gli addetti ai lavori si aspettavano i classici due secondi per raggiungere la velocità di 100 km/h, anche in base alle indicazioni ufficiali fornite dalla casa.

Tuttavia, la nuova Porsche Taycan Turbo GT ha fermato il cronometro su 1.910 secondi. Sorpresi da questa prestazione, è stato effettuato immediatamente un secondo test. In questo caso, il risultato non ha lasciato spazio ad errori o interpretazioni.

Porsche Taycan Turbo GT è la supercar di serie più veloce nello scatto da 0 a 100 chilometri orari, nessuna come lei

Il tempo registrato per scattare da 0 a 100 chilometri orari è stato di 1.898 secondi. Con questo tempo, la Taycan Turbo GT si conferma la vettura stradale più veloce nello scatto da ferma battendo supercar del calibro di Lucid Air Sapphire e Tesla Model S Plaid.

La prestazione è stata ottenuta con il launch control attivato e la massima potenza disponibile che è di 777 cavalli. Inoltre, c’è l’opzione di poter raggiungere un picco di 1.019 cavalli solo per dieci secondi, un tempo comunque superiore a quello necessario a completare la prova. Si tratta di un risultato molto interessante che conferma la bontà del progetto Porsche e conferma gli enormi passi avanti fatti nel campo dell’elettrificazione.

Tuttavia, gli esperti di C/D confermano che ci sono ancora dei punti in cui la casa di Zuffenhausen può ancora limare qualche decimo. Le dirette rivali Tesla Model S Plaid e Lucid Air Sapphire esprimono prestazioni migliori nella prova sul quarto di miglio. La velocità massima al termine dei 400 metri è più alta rispetto alla Porsche e, di conseguenza, il tempo per coprire la distanza è inferiore. Parliamo sempre di decimi di secondo e velocità superiori ai 250 chilometri orari, impossibili da raggiungere se non su pista.