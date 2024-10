I nuovi iPhone 16 si stanno rapidamente diffondendo sul mercato e sempre più utenti stanno scegliendo uno dei quattro flagship di Apple. L’azienda di Cupertino ha lanciato i nuovi smartphone con tante novità tecniche, tra cui anche batterie rinnovate.

Apple ha scelto di non dichiarare espressamente la capacità della batteria e la velocità della ricarica rapida ma, grazie ad alcuni documenti, possiamo venirne a conoscenza. In base alle certificazioni ottenute prima del lancio, gli iPhone 16 dovrebbero supportare la ricarica rapida a 45W.

Si tratta di un valore più elevato rispetto ai modelli precedenti che consente, quindi, di ricaricare con più rapidità la batteria. Tuttavia, il valore nominale spesso non coincide con il valore reale di ricarica a causa di una serie di parametri tra cui i cavi, l’alimentatore e perfino la temperatura ambientale.

I test su iPhone 16 Pro Max hanno confermato che Apple ha limitato la velocità di ricarica del proprio top di gamma

Come emerso da un recente report redatto dal team di ChargerLAB, possiamo ottenere quello che è il valore più attendibile per quanto riguarda la ricarica rapida. La prova è stata eseguita in condizioni controllate con diversi caricabatterie compatibili al fine di esser quanto più accurata possibile.

Il dato che emerge è che iPhone 16 Pro Max, utilizzando il caricabatterie originale da 140W raggiunge solo 30,19W. Si tratta di un valore ben al di sotto dei 45W nominali di cui dovrebbe essere capace lo smartphone. Se si considera che iPhone 15 Pro Max raggiunge i 27W in fase di ricarica, l’incremento prestazionale è praticamente irrisorio.

Inoltre, i vari testi di ChargerLAB hanno confermato che iPhone 16 Pro Max ottiene quasi le stesse performance anche con caricabatterie di terze parti. La velocità di ricarica massima registrata è di 31,86W. Possiamo immaginare che Apple abbia bloccato la velocità di ricarica a questo valore per preservare la batteria sui cicli prolungati di ricarica, privando gli utenti di poter contare su uno smartphone sempre carico in poco tempo.