Anche i Copilot Plus PC equipaggiati con processori x86 avranno la funzione Recall. A rendere ufficiale la notizia è stata la stessa azienda Microsoft. Dunque, dopo l’aggiornamento di Windows 11, importanti novità per tutti gli utenti che adorano usare la funzione Recall sui propri dispositivi connessi.

Nello specifico, l’azienda fa sapere che Recall sbarcherà sui PC dotati di chip AMD e Intel di ultima generazione tra non molto tempo. Secondo quanto diffuso, infatti, la feature sarà presente sui dispositivi in questione già a partire dal mese di novembre. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla funzione Recall nel corso di questo articolo.

Windows 11: Recall presto sui Copilot Plus PC

Manca davvero poco all’arrivo della feature Recall sui Copilot Plus PC equipaggiati con processori x86: secondo quanto annunciato dalla stessa azienda Microsoft, infatti, l’arrivo è previsto già a partire dal mese di novembre.

Come sappiamo, la presenza di questa soluzione sui PC consente di migliorare completamente quella che è l’esperienza d’uso. Come fa sapere Microsoft, sono state effettuate importanti modifiche a questa feature così da assicurare maggiore sicurezza e, conseguentemente, maggiore privacy agli utenti. A tal proposito, non dobbiamo dimenticare che i processori x86 compatibili con Copilot Plus PC sono gli Strix Point di AMD e i Core Ultra 200V di Intel.

Ma a cosa serve, nello specifico, la funzione Recall che a breve sarà presente sui Copilot+ PC? Come sappiamo, stiamo parlando di una feature che consente agli utenti di tornare su attività portate a termine, app utilizzate, documenti modificati e siti web precedentemente visitati, come se fosse una vera e propria memoria. Dunque, grazie al nuovo aggiornamento di Windows 11 le novità saranno disponibili non solo per i computer con Snapdragon X ma sui dispositivi Windows che rispettano i requisiti Copilot+ PC. Non ci resta che attendere ancora un po’ per poter capire esattamente quando la funzione verrà attivata sui Copilot+ PC.