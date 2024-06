L’annuncio di INSTER rappresenta un nuovo capitolo per la mobilità urbana così come intesa da Hyundai. Il SUV ultra-compatto e completamente elettrico arriverà nel corso dell’anno e permetterà agli utenti di girare in città a zero emissioni senza rinunciare all’agilità e all’ampia possibilità di carico.

Il nuovo INSTER, tuttavia, si inserisce perfettamente nella visione del brand coreano e rappresenta una evoluzione stilistica di quanto visto con CASPER. Pur accomunati da linee di design simili, CASPER è un SUV dotato di dimensioni maggiori e un motore endotermico.

Con INSTER, Hyundai ha voluto creare una nuova soluzione che potesse unire le city car e i SUV compatti. Il design esterno della vettura sottolinea la sua presenza su strada con linee decise e marcate. La firma luminosa a LED e la grafica a pixel dei gruppi ottici rende riconoscibile il SUV sia frontalmente che posteriormente.

Hyundai INSTER arriverà sul mercato italiano entro fine anno ma possiamo già scoprire i dettagli degli esterni e degli interni del nuovo SUV compatto

La personalizzazione è un aspetto su cui Hyundai crede fortemente e, per questo, le colorazioni sono molte e variegate. Attualmente sono previste nove tinte tra cui alcune tonalità inedite come la Sienna Orange Metallic, Aero Silver Matte, Dusk Blue Matte, Buttercream Yellow Pearl e Abyss Black Pearl.

Al fine di rendere unica ogni vettura, i futuri proprietari potranno anche scegliere di avere il tetto nero a contrasto. I cerchi in acciaio da 15 pollici potranno essere sostituiti con cerchi in lega da 15 o 17 pollici per impreziosire anche la vista laterale della vettura.

Passando agli interni, Hyundai ha voluto fondere la tecnologia avanzata con il comfort. Su INSTER sarà presente un quadro strumenti digitale con uno schermo da 10,25 pollici. Un display delle stesse dimensioni con supporto al touchscreen sarà il centro del sistema infotainment con supporto alla navigazione.

Non mancherà una dotazione completa di ADAS per rendere sempre più sicura la guida. Il debutto del SUV è previsto per settembre con l’apertura dei pre-ordini in Italia. Maggiori dettagli saranno rivelati in seguito.