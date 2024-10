Un elemento importante che ogni utente in possesso di uno smartphone è certamente non sottovaluta mai e la promozione da attivare sul proprio numero di telefono, si tratta infatti di una scelta delicata dal momento che da quest’ultima dipenderà ciò di cui potrete usufruire con il vostro device in termini di giga, minuti ed SMS.

Ovviamente scegliere la promo più adatta alle vostre esigenze e di vitale importanza ed in Italia sono presenti tantissime operatori in grado di offrire opzioni variegate e stratificate che riescono bene o male ad accontentare chiunque in modo soddisfacente, tra questi risulta anche Fastweb che oltre alla parte fissa gode anche di una divisione mobile che offre tantissime possibilità tra le quali spicca una connessione Internet davvero veloce, eletta tra l’altro per la quarta volta la rete più veloce d’Italia.

Sul proprio sito ufficiale è apparsa nuovamente una delle offerte più amate di sempre garantite dall’operatore giallo, vediamo insieme che cosa offre.

La promo offerta da Fastweb

Come potete ben leggere la promo in questione garantisce a soli 7,95 € ben 150 GB di traffico dati in 5G e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, l’attivazione è completamente gratuita e potrete effettuarla online o ricevendo la telefonata da parte di un operatore di Fastweb, come se non bastasse potrete scegliere anche tra ricevere la Sim a casa in modo completamente gratuito oppure attivare una eSIM nel caso il vostro smartphone supporti tale standard.

Se siete interessati, dunque vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Fastweb troverete questa promozione in bellavista, dopodiché con pochi semplici clic potrete scegliere se attivare un nuovo numero oppure effettuare la portabilità e dopodiché procedere con l’attivazione della promo e nel caso con il passaggio a Fastweb.

Se siete interessati, dunque, non perdete tempo e procedete dal momento che Fastweb potrebbe rimuovere la promozione da un momento all’altro.