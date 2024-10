Amazon Fire TV Stick è stata fortemente scontata in questi giorni di inizio Ottobre, gli utenti possono finalmente mettere le mani su uno dei dongle più amati di tutto il mondo con un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato a tutti gli effetti di vedere, anche se è valido solamente per poco tempo.

Il prodotto integra le solite funzioni già viste in passato, nasce per rendere smart i televisori che a tutti gli effetti non lo sono, di conseguenza è consigliato proprio per gli utenti che non dispongono di una smart TV, e soprattutto che non necessitano di una connessione 4K (in quanto si ferma al FullHD). All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, tra cui appunto il dongle da collegare direttamente alla porta HDMI del televisore di casa, ed un piccolo telecomando per il controllo da remoto (con supporto ai comandi vocali, data la presenza di un microfono integrato).

Amazon Fire TV Stick: che sconto oggi su Amazon

I periodi legati alle offerte amazon sono i migliori per acquistare i device dell’azienda americana, proprio il Fire TV Stick classico viene proposto a soli 26,99 euro, con un prezzo consigliato di 44,99 euro (corrisponde tra le varie cose ad un riduzione del 40%). Per acquistarla premete qui.

Le funzionalità e le specifiche tecniche del prodotto sono di primissima qualità, con audio Dolby Atmos che non farà per nulla invidiare un sistema Home Theatre, passando per la possibilità di sfruttare tantissime applicazioni di streaming, tra le quali troviamo NOW, DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Infinity, RaiPlay e tanti altri ancora. Il periodo promozionale è molto limitato, se interessati all’acquisto consigliamo di prendere rapidamente una decisione, perché le scorte potrebbero terminare anzitempo.