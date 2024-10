Apple MacBook Air è a tutti gli effetti il notebook che gli utenti dovrebbero acquistare subito ad occhi chiusi, un device che, data la sua presenza sul mercato da ormai qualche anno, risulta essere molto più appetibile in termini di prezzo finale di vendita, rispetto al passato.

Il modello, che potete trovare disponibile in questi giorni, presenta un display da 13,6 pollici, un Liquid Retina di ottima qualità generale, con processore Apple M2, che viene affiancato dalla presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Chassis metallico di qualità assoluta, perfettamente oleofobico (non trattiene le impronte) e resistente alle sollecitazioni, è disponibile nella sua colorazione Mezzanotte.

Premete qui e collegatevi subito al canale Telegram ufficiale di Tecnoandroid potrete ricevere codici sconto Amazon gratis e scoprire le migliori offerte in esclusiva.

Apple MacBook Air: un prezzo di tutto rispetto solo oggi

Finalmente il prezzo di vendita di questo prodotto ha subito una brusca frenata rispetto al passato, dovete sapere che il suo acquisto può essere completato con un esborso finale di soli 949 euro, contro i 1249 euro previsti in origine, rappresentando a tutti gli effetti uno sconto del 24%. L’ordine può essere completato subito qui.

La batteria è un altro punto a favore di questo prodotto, a conti fatti può raggiungere anche 18 ore di utilizzo continuativo lontano dalla presa a muro, sebbene tutto dipenda da come penserete di utilizzarlo. In altre parole, immaginando un lavoro d’ufficio classico, non avrete alcun problema, in caso contrario, ecco che la durata potrebbe subire qualche piccola riduzione. Nella parte anteriore trova posto una piccola webcam, ma solo nelle dimensioni, poiché a tutti gli effetti può raggiungere una risoluzione massima in 1080p FullHD, così da riuscire a garantire riprese di qualità, oltre a videoconferenze più uniche che rare. La portabilità non sarà nemmeno un problema, con il peso di solo 1,24kg.