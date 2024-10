Con l’arrivo del periodo autunnale, tutti i vari provider telefonici si stanno attivando per poter aggiornare i propri cataloghi di offerte da presentare alla community, l’obiettivo è ovviamente quello di rinvigorire il mercato e massimizzare gli introiti per acquisire un vero e proprio dominio finanziario.

Ogni mese effettivamente gli operatori si impegnano ad aggiornare i propri cataloghi, inserendo nuove offerte adatte al momento, con l’arrivo dell’autunno e il ritorno a scuola e all’università ovviamente tutti i provider italiani non hanno perso tempo e hanno iniziato a cambiare inserendo nuove offerte per conquistare l’utenza.

Tra questi risulta anche Kena mobile che ha pensato bene di introdurre una promozione per l’arrivo dell’autunno con delle caratteristiche davvero interessanti, scopiamo insieme che cosa offre e il prezzo da pagare un mese.

Promo per l’autunno

La promo in questione come potete ben leggere è dedicata all’autunno e garantisce al prezzo di 6,99 € al mese 130 GB di traffico dati in 4G che aumentano a 230 nel caso decidiate di attivare il servizio di ricarica automatica, come se non bastasse, sono presenti i minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed 200 SMS, il costo di attivazione da tre euro diventerà gratuito se accetterete di dare i consensi commerciali.

Fate attenzione, però, dal momento che la promozione è dedicata a coloro che sottoscrivono un nuovo numero oppure effettuano la portabilità da operatori virtuali specifici presenti in un elenco dedicato che potete visualizzare sul sito ufficiale della promo di Kena.

Se siete interessati, non perdete tempo e recatevi sul sito per procedere all’attivazione online che richiede pochi semplici passi e sarà pressoché immediata, ovviamente tenete in considerazione che non essendo dichiarata una data di scadenza della promozione quest’ultima potrebbe essere rimossa dal sito ufficiale dell’operatore, in qualsiasi momento e senza nessun tipo di preavviso, dunque, se questa promo è quella che stavate cercando affrettatevi.