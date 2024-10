Google in questi giorni ha introdotto una novità interessante riguardo ad alcune sue funzioni. Sembra infatti che sia arrivato a semplificare ulteriormente la ricerca di una canzone senza conoscerne il titolo. Ciò grazie all’aggiunta di un nuovo pulsante nelle impostazioni rapide dei dispositivi Android e iPhone. Si tratta di un aggiornamento che risulta essere già disponibile nell’ ultima versione beta dell’app. Essa permette di individuare una canzone semplicemente canticchiandola o riproducendone una parte, senza dover ricordare il titolo esatto. Per attivare la funzione “Cerca un brano“, è sufficiente un tocco sul nuovo pulsante dedicato, presente nelle impostazioni rapide dell’applicazione. Anche se attualmente l’opzione non è ancora disponibile in italiano, è comunque accessibile in altre lingue. Rappresenta così un notevole passo avanti nel miglioramento delle ricerche musicali.

Google: un’esperienza di ricerca più immediata grazie alle nuove tecnologie

L’introduzione di questo tasto conferma l’impegno di Google nell’offrire strumenti sempre più rapidi e intuitivi per gli utenti. Rendendo così le funzioni di ricerca più semplici e veloci. I metodi di riconoscimento delle canzoni erano già disponibili su Android e iPhone. Ma questa innovazione rende tutto più immediato e accessibile, senza passaggi intermedi.

La novità introdotta non si limita però solo a velocizzare la ricerca musicale. Essa riflette proprio una tendenza più ampia verso la semplificazione dell’esperienza utente. Grazie a tale innovazione infatti, non sarà più necessario aprire specifiche applicazioni o navigare tra vari menu. Basterà solo un semplice tap per avviare il riconoscimento del brano.

Insomma, Google dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nel garantire ai suoi utilizzi strumenti sempre più sofisticati. Tutti studiati e capaci di migliorare la fruizione quotidiana della tecnologia. Quante volte non siete riusciti a togliervi un motivetto dalla testa impossibile da trovare perché non conoscevate le parole esatte? Ebbene, da questo momento non rappresenta più un problema. Tutto il mondo della musica a portata di click.