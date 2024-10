Molti di voi conosceranno sicuramente le cuffie true wireless di Google, le Pixel Buds, queste ultime da sempre sono configurabili via PC tramite un web app, quest’ultima è da sempre stata disponibile solo per i Chromebook, una limitazione che finalmente è cessata, infatti ora è finalmente in grado di supportare anche i computer basati su Windows e Mac.

D’ora in avanti dunque potrete sfruttare tale piattaforma su ChromeOS, dalla versione 127 in poi, su Windows 10 e 11 e MacOS 14 Sonoma e versioni successive.

Come si usa

Per utilizzare la web app ciò che dovete fare è davvero molto semplice, una volta aperto il link ufficiale dell’applicazione web infatti vi basterà semplicemente avviare il processo di impostazione, scegliendo gli auricolari dall’elenco dei dispositivi compatibili e selezionando “Connetti”, nel caso non doveste vedere le vostre cuffiette dovrete solo verificare con queste ultime che siano connesse via bluetooth, magari dall’elenco dispositivi.

Una volta connesse e aperta la web app avrete il pieno controllo, potrete infatti verificare lo stato della batteria sia della singola cuffia sia della custodia, potrete modificare le impostazioni riguardo l’equalizzatore, abilitare o disabilitare la riduzione attiva del rumore, abilitare o disabilitare il rilevamento di una conversazione e gestire i controlli touch delle auricolari.

Dall’ingranaggio presente nella web app dunque potrete davvero controllare di tutto, in modo semplice, veloce e intuitivo, come se non bastasse tramite la web app potrete aggiornare comodamente il firmware delle auricolari senza possedere necessariamente un device Android al quale connetterle, una feature molto comoda se non essenziale magari per chi ha optato per un device Apple prima dell’acquisto delle Buds.

Dunque se avete queste true wireless la web app è senza dubbio una risorsa da conoscere e sfruttare dal momento che semplifica di molto la gestione del prodotto e la possibilità di personalizzarlo, il link per accedervi è il seguente: https://mypixelbuds.google.com/.