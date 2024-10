Dopo aver accantonato il marchio Nokia per gli smartphone, HMD Global si prepara a rientrare nella fascia premium. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda finlandese starebbe sviluppando infatti un nuovo dispositivo dal nome in codice “Moon Knight“. Un riferimento evidente all’omonimo eroe della Marvel. Questo smartphone presenterà un chip Snapdragon 8s Gen 3. Elemento che lo colloca nella fascia alta del mercato. Le voci provengono da un noto leaker di Twitter, smashx_60, che ha svelato alcuni dettagli tecnici. Tra questi, si parla di un display pOLED con risoluzione FHD+. Oltre che di una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz. Offrendo dunque un’esperienza visiva di alto livello.

HMD: un passo verso il settore premium, ma senza esagerare

Il dispositivo potrebbe includere quattro fotocamere posteriori. Anche se non ci sono ancora dettagli precisi sulla qualità dei sensori. In più, il design del retro integrerà connettori POGO Pin, suggerendo la compatibilità con accessori o espansioni. Proprio come già visto con il modello Fusion. Si parla anche di un telaio in alluminio, altoparlanti stereo e, naturalmente, del supporto alla connessione 5G. Ormai diventata essenziale per qualsiasi dispositivo di punta.

Nonostante il chip Snapdragon 8s Gen 3 sia una versione leggermente meno performante rispetto al Qualcomm, il “Moon Knight” sembra mirare a quei dispositivi “premium” che sono però leggermente meno costosi di altri. Ad ogni modo, si tratta comunque di un cambiamento importante per HMD. Quest’ultimo infatti non rilascia uno smartphone premium dal 2019. Data in cui uscì il Nokia 9 Pureview, famoso per le sue cinque fotocamere. Anche se l’idea di combinare le immagini dei sensori per migliorare la qualità fotografica non ha avuto il successo sperato, HMD sembra pronta a provarci nuovamente con questo nuovo modello. Punta così a rilanciare la sua presenza nel mercato dei telefoni di fascia alta e le aspettative a riguardo sono già davvero molto alte.