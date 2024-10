A partire dal 29 settembre 2024, TIM ha rinnovato la propria offerta di rete fissa. In che modo? Introducendo il modem TIMHUB Pro con la tecnologia Wi-Fi 7. Si tratta di un salto di qualità per tutti coloro che desiderano sfruttare al massimo la potenza e la stabilità della propria connessione internet. In particolare per chi utilizza la Fibra FTTH con velocità fino a 2,5Gbps. Rispetto ai modelli precedenti dotati di Wi-Fi6, il nuovo modem offre performance nettamente superiori. Garantisce infatti una connessione più stabile, in grado di gestire oltre 100 dispositivi in contemporanea.

TIM: offerte aggiornate e nuove soluzioni TIMVISION

La promozione non prevede alcun costo di attivazione. Questa, inizialmente prevista fino al 28 settembre, ora è stata prorogata fino al 26 ottobre. Dunque avrete a disposizione un altro mese per decidere di usufruirne. Insomma, gli utenti possono finalmente sottoscrivere le offerte di rete fissa TIM WiFi Casa senza dover pagare 39,90€ di attivazione. Solo però se la registrazione viene effettuata attraverso il sito web ufficiale dell’ operatore.

Oltre al nuovo modem, TIM ha introdotto sconti importanti anche per i pacchetti TIMVISION abbinati alla rete fissa. In particolare, chi sceglie WiFi Casa + TV, potrà beneficiare di riduzioni di prezzo su pacchetti come TIMVISION-Intrattenimento e TIMVISION-Calcio e Sport Light. Il costo per chi abbina l’offerta Intrattenimento sarà di 34,90€ al mese. Ma grazie a sconti extra legati alla convergenza con l’offerta mobile TIM Unica Power, si può arrivare a pagare solo 29,90€.

Per i clienti delle aree bianche, l’ operatore propone una versione dedicata della sua offerta di rete fissa. Essa prevede prestazioni adeguate alle infrastrutture presenti in queste zone, con la Fibra FTTH fino a 1Gbps. Offrendo così una copertura anche per i comuni più piccoli grazie alla rete Open Fiber. Oltre quanto riportato, se siete interessati ad altre soluzioni offerte dall’ operatore vi consigliamo anche di consultare il suo sito web ufficiale per ulteriori dettagli a riguardo.