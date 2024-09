Google ha rilasciato alcune interessanti novità riguardo le sue Pixel Buds. Con i prossimi aggiornamenti, infatti, le cuffie otterranno l’accesso a Gemini che diventerà ufficialmente il nuovo assistente digitale dei dispositivi. Secondo quanto riportato in un email inviata a tutti i possessori delle Google Pixel Buds, l’azienda di Mountain View ha reso noto che il nuovo assistente AI andrà a cambiare alcune funzioni. In particolare, l’ormai nota “Hey Google” non sarà più un’impostazione a sé. Con il nuovo aggiornamento quest’ultima diventa un duplicato della funzione presente sullo smartphone collegato alle cuffie. L’arrivo di Gemini coinvolge tutte le cuffie Google. Solo le ultime Pixel Buds Pro 2, invece, integrano Gemini Live.

Google annuncia interessanti novità per la sua gamma di cuffie

Una condizione necessaria affinchè tutte le funzioni annunciate possano essere utilizzate è che Gemini sia impostato come assistente predefinito sullo smartphone collegato agli auricolari. Secondo quanto espresso nella citata email, per usare Gemini con i Pixel Buds è necessario che il dispositivo Android utilizzato sia sbloccato e connesso alle cuffie mentre le si indossano. A questo punto gli utenti potranno parlare con l’AI e ricevere risposte personalizzate senza dover necessariamente sbloccare ogni volta il proprio smartphone. Ovviamente, è importante sottolineare che, se vengono rimossi i Pixel Buds o se quest’ultimi vengono scollegati dallo smartphone, non sarà più possibile ottenere risposte personalizzate quando lo smartphone è bloccato.

Per modificare le impostazioni in questione basta recarsi nelle impostazioni dell’assistente digitale. Al momento non è chiaro quando effettivamente Gemini verrà rilasciato sulle Google Pixel Buds. Secondo quanto dichiarato dall’azienda di Mountain View le novità annunciate arriveranno al più presto, ma non è stato reso noto quando effettivamente ciò avverrà. Inoltre, non è ancora noto se il nuovo aggiornamento in questione riguarderà il firmware, il software o se avverrà lato server. Non resta che attendere per scoprire ulteriori novità sulla nuova opzione con Gemini.