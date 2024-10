Nissan Micra in versione elettrica: il ritorno di un'icona

La Nissan Micra, auto storica del brand, è uscita di produzione da ormai parecchio tempo. Gli amanti del modello saranno però felici di sapere che presto tornerà, ma con una marcia in più. La Micra avrà di nuovo vita in versione elettrica e debutterà fra circa due anni. Il concept potrebbe però apparire già il prossimo 2025. Abbiamo aspettato a lungo, soddisferà le nostre aspettative?

La nuova Nissan Micra sarà strettamente imparentata con la Renault 5 elettrica. Questo grazie all’alleanza tra le due case automobilistiche, che hanno scelto di condividere la piattaforma AmpR Small. Stessa base, stessi powertrain, ma con due personalità ben distinte. La Micra avrà un design caratterizzato da forme più morbide e fari LED circolari, richiamando la terza generazione del modello. Nissan sembra puntare a mantenere il legame con il passato, non solo nel look, ma anche nel nome. Potrebbe restare infatti Micra, anche se non c’è ancora certezza.

Una Nissan compatta ma con un’ottima autonomia?

Con una lunghezza di circa 4 m, il modello Nissan avrà dimensioni compatte. Sarà ideale per chi ha bisogno di un’auto per la città. Ma quanto lontano ci porterà la nuova Micra elettrica? Secondo le indiscrezioni, le batterie avranno una capacità variabile tra 40 e 52 kWh. Queste porteranno un’autonomia che potrebbe superare anche i 400 km. Un’autonomia sufficiente per chi cerca un’auto elettrica di segmento B adatta anche ai viaggi extraurbani. Non è forse questo ciò che si desidera da una piccola auto elettrica?

Il lancio della nuova Nissan Micra elettrica avverrà proprio quando debutteranno tanti altre vetture elettrificate. Entro il 2026, molte case automobilistiche lanceranno nuovi modelli elettrici di segmento B, ampliando l’offerta di veicoli a batteria. Eppure, la sinergia tra Nissan e Renault potrebbe fare la differenza. La loro collaborazione potrebbe offrire al pubblico un modello competitivo sia sul fronte delle prestazioni che del prezzo. La rinascita della Nissan Micra, quindi, sembra destinata a riportare in auge un nome storico, questa volta con motore puramente elettrico. Riuscirà a conquistare i cuori degli automobilisti come fece il suo predecessore?