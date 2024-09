TIMVISION, di recente, ha lanciato un aggiornamento della sua piattaforma, migliorando l’esperienza utente con un’interfaccia più facile da usare e più fluida. Il nuovo design presenta uno sfondo blu che esalta i contenuti. In modo da rendere la navigazione più piacevole e immediata. Ora, nella schermata principale, gli utenti possono visualizzare subito le novità e i contenuti esclusivi offerti dalla piattaforma e dai partner associati. È stato introdotto anche un accesso diretto alla sezione “Store”, che si può trovare nel Menu. Una delle modifiche più evidenti riguarda la sezione “Intrattenimento”, ora rinominata “Show”. Il cui scopo è quello di rispecchiare meglio la varietà di spettacoli disponibili.

TIMVISION: offerta calcio e sport, promozione valida fino al 28 settembre

La funzionalità Multilive consente di guardare contemporaneamente fino a quattro canali diversi. Essa resta un’opzione chiave per gli appassionati di sport. In più, la sezione Sport continua a beneficiare delle notizie fornite da Eurosport. La piattaforma offre anche la possibilità di creare fino a dieci profili diversi, ideali per le famiglie. È compresa un’area riservata ai più piccoli, il profilo Kids, che raccoglie contenuti consigliati fino ai 6 anni. Il TIMVISION-Box, infine, è compatibile con lo standard DVB-T2. Garantendo un’ampia copertura per la visione dei canali digitali terrestri.

Accanto al restyling grafico, TIMVISION propone una promozione interessante per gli appassionati di calcio e sport, valida fino al 28 settembre 2024. Il pacchetto include l’abbonamento a DAZN (Piano Standard), Disney+ (con pubblicità), Infinity+ e il decoder. Per i primi tre mesi, il costo promozionale è di 19,99€ al mese, che sale poi a 34,99€ mensili, in caso di abbonamento annuale. In particolare con pagamento tramite bolletta TIM o credito telefonico.

Sono disponibili anche altre opzioni. Per chi desidera il piano DAZN Plus può optare per un piano da 44,99€ per i primi tre mesi, con successivo aumento a 59,99€. Inoltre, c’è un abbonamento con DAZN Standard a 24,99€ per tre mesi, che poi diventa 44,99 euro. Una scelta diversa per soddisfare ogni tipo di esigenza sportiva.