Mercedes: arriva l'erede della SLS AMG Electric Drive

Mercedes si sta avvicinando al debutto della sua nuova supercar elettrica ad altissime prestazioni, ispirata alla concept Vision One-Eleven. Sarà davvero un passo avanti rispetto alla rara SLS AMG Electric Drive del 2013, prodotta in soli 9 esemplari e già all’epoca l’elettrica più potente sul mercato.

Un’auto da sogno o realtà che resta per pochi? Pare che Mercedes voglia conquistare un mercato più ampio, puntando su un numero di unità prodotto decisamente superiore rispetto alla progenitrice. Nonostante l’incertezza del mercato verso le vetture a batteria, l’azienda di Stoccarda non arretra. Si rivolge a chi cerca prestazioni eccezionali e a zero emissioni, con l’obiettivo di entrare nel gotha delle supersportive elettriche. La nuova supercar sarà sviluppata parallelamente al resto della gamma, nonostante la casa tedesca continui a produrre motori tradizionali. Il motivo? La risposta al 100% elettrico è stata finora più lenta di quanto previsto.

Prestazioni oltre ogni limite per la fiammante Mercedes

Cosa aspettarsi da questa supercar elettrica? Le previsioni parlano di prestazioni superiori rispetto alle attuali sportive Mercedes a combustione, inclusa la potentissima AMG One da 1063 cavalli. Come farà a superarla? Si ipotizza l’adozione di un’architettura elettrica da 800 V, un sistema che già molte case rivali stanno adottando per aumentare velocità e autonomia. Le batterie, secondo i rumor, potrebbero essere realizzate con celle agli ioni di litio sviluppate dall’americana Sila, con un anodo in silicio per migliorare la densità energetica. Si tratta di soluzioni all’avanguardia, ma basteranno a garantire un’esperienza di guida unica?

I motori elettrici saranno leggeri e compatti, in linea con la nuova filosofia di efficienza. Queste unità saranno prodotte nello stabilimento tedesco di Berlino-Marienfelde, ormai diventato il cuore pulsante della produzione elettrica di Mercedes. Con simili premesse, sembra chiaro che la casa tedesca non vuole solo partecipare, ma dominare il mercato delle sportive elettriche. E il prezzo? Qui non ci sono dubbi. Sarà alto, posizionando la supercar Mercedes nel segmento di Porsche e Ferrari. Ma si potrà davvero competere con simili leggende?