Di recente è stato condotto un interessante studio sulla valutazione delle auto elettriche. A capo dell’analisi c’è Carmoola, una società di finanziamenti digitali per auto. Quest’ultima ha collaborato con gli esperti di valutazione veicoli Brego. Lo studio condotto ha messo in evidenza che le auto elettriche perdono il loro valore in modo molto più veloce rispetto alle vetture a diesel o benzina.

Si tratta di risultati particolarmente interessanti. Quest’ultimi, infatti, evidenziano come il mercato mondiale sta cambiando in vista delle sfide poste dalla diffusione delle auto elettriche. Il loro acquisto, però potrebbe rappresentare un investimento a breve tempo.

Le auto elettriche si svalutano prima

Secondo quanto emerso dallo studio di Carmoola e Brego, le vetture elettrificate registrano nei primi tre anni dal loro acquisto un calo del loro valore pari a circa 13 mila euro. Considerando tali dati è possibile stabilire che il deprezzamento meglio delle auto elettriche si aggira intorno al 21% già a partire dal primo anno.

Il CEO di Carmoola, Aidan Rushby, ha evidenziato che, considerando quanto rivelato dallo studio, i compratori di vetture EV potrebbero decidere di effettuare i loro acquisti in modo più accorto per evitare “perdite” particolarmente elevate. Ad esempio, potrebbero decidere di optare per una vettura usata.

Ma qual è il motivo di tale svalutazione rapida delle auto elettriche? Ci sono diversi fattori che contribuiscono. Il primo riguarda sicuramente l’avanzamento tecnologico, sempre più veloce. Al pari, contribuiscono anche i miglioramenti apportati all’autonomia delle vetture e alle loro batterie. Infine, un fattore importante è rappresentato dai costi elevati nei nuovi modelli che vengono presentati sul mercato.

Tra le vetture principalmente colpite dal deprezzamento c’è la E-Tron di Audi. Inoltre, è compresa anche la Renault Zoe. Tali auto elettriche hanno registrato un calo di valore pari a, rispettivamente, il 59% e il 63% entro i primi tre anni dal loro acquisto. A presentare un tasso di deprezzamento inferiore, invece, sono la Volkswagen ID.4 e la Skoda Enyaq. In particolare, quest’ultimo modello perde solo il 30% rispetto al suo valore inziale.