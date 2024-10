Xiaomi continua a innovarsi con il suo sistema operativo sperimentale HyperOS Enhanced Edition. Il quale rappresenta un ramo indipendente dell’OS sviluppato internamente. Il gigante cinese utilizza questa versione per testare soluzioni tecniche avanzate prima di trasferirle alle versioni ufficiali del sistema operativo utilizzato sui dispositivi in commercio. In questi giorni, sono state rilasciate due nuove versioni beta. Ovvero la 1.4.0.VNCCNXM.BETA e la 1.1.4.0.VMLCNXM.BETA. Destinate rispettivamente a Xiaomi 14 e Redmi K60 Extreme Edition.

Xiaomi Redmi K60 e i test su HyperOS 2.0

L’aggiornamento introduce diverse migliorie interessanti. Tra cui animazioni più fluide e una gestione energetica migliorata per il gaming. In più, su Xiaomi14 è stata risolta la visualizzazione incompleta delle icone dopo l’espansione delle cartelle. Oltre ad essere stato ridotto lo spazio vuoto nella parte superiore del desktop. Altri problemi risolti includono il malfunzionamento del desktop in alcuni scenari e il ritardo negli aggiornamenti delle app consigliate. L’aggiornamento risolve anche il problema dello sfarfallio del display al passaggio da schermo spento a bloccato.

Le novità non si fermano qui. Anche per il Redmi K60 Ultra sono previsti alcuni cambiamenti. Vi è infatti la correzione di un bug che impediva la registrazione audio dopo aver concesso l’accesso al microfono. Xiaomi si dimostra così ancora una volta attenta ai dettagli e alle necessità dei suoi clienti. Correggendo problemi e migliorando l’esperienza d’uso complessiva dei suoi smartphone.

In più rumor recenti suggeriscono che HyperOS Enhanced Edition Beta potrebbe essere un’anteprima del prossimo HyperOS 2.0, una versione attesa già il mese prossimo. Tale aggiornamento rappresenta quindi un importante passo verso la futura versione ufficiale del sistema operativo. Il quale promette di portare ulteriori miglioramenti, non solo per i dispositivi più recenti ma anche per quelli di generazioni precedenti. Restiamo in attesa di scoprire cosa riserverà il prossimo lancio di Xiaomi. Intanto le aspettative sono già molto alte.