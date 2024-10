Vuoi cambiare operatore oppure vuoi attivare un nuovo numero? Se non sai quale operatore scegliere, oggi ho. mobile potrebbe essere la soluzione più adatta a te. Per andare incontro alle diverse esigenze degli utenti ho. mobile ha infatti pensato di lanciare numerose offerte. Accedendo alla pagina web dedicata è possibile scegliere soluzioni che si differenziano per la quantità di giga a disposizione.

Si parte da 100GB per finire con ben 200GB. Nello specifico, parliamo di tante promozioni pensate per offrire il meglio di internet e navigare, conseguentemente, senza fastidiosi rallentamenti. Ricordiamo che con ho. mobile navigare online non sarà più un problema grazie alla connessione sicura e stabile. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulle promozioni attualmente attivabili nel corso di questo articolo.

ho. mobile: tante offerte super convenienti

Come accennato in apertura, ho. mobile rappresenta oggi la soluzione più adatta a te visto che ha deciso di andare incontro alle diverse esigenze degli utenti lanciando numerose offerte con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le offerte disponibili accedendo alla pagina web dedicata ci sono varie soluzioni: 100 GB, minuti e sms illimitati a 5,99 euro al mese. 200 GB in 5G, minuti e sms illimitati a 9,99 euro al mese. 200 GB, minuti e sms illimitati a 8,99 euro al mese e, infine, 150 GB, minuti e sms illimitati a 6,99 euro al mese.

Tutte le promozioni che abbiamo appena elencato hanno un costo di attivazione di 2,99 euro se si proviene da determinati operatori. Per coloro che sono invece attualmente in Vodafone, TIM, Wind3 e Very il costo richiesto per poter attivare una delle promozioni sopra elencate è pari a 29,90 euro. In quest’ultimo caso, l’attivazione può essere fatta solo scegliendo l’opzione autoricarica.

Ricorda che con ho. mobile la connessione è stabile ed efficiente e l’app dedicata ti consente di controllare tutto tramite smartphone. In più, la promo con 100 GB, minuti e sms illimitati a soli 5,99 euro è attivabile solamente fino all’11 ottobre.