Questi ultimi tempi sono stati decisamente accesi per quanto riguarda i provider italiani, tutti gli operatori infatti stanno aggiornando i loro cataloghi di offerte in concomitanza con l’arrivo del periodo autunnale, l’obiettivo è quello di essere competitivi sul mercato con promozioni in grado di conquistare gli utenti convincendoli per l’appunto a sottoscrivere un abbonamento mensile.

Ogni provider dunque sta mettendo online la propria offerta telefonica variegata e stratificata per fasce di prezzo in modo tale da poter agglomerare quanti più utenti possibile venendo incontro sia alle esigenze sia ai desideri di questi ultimi che prendono forma in minuti, SMS e giga.

Ovviamene un nome di spicco all’interno di questo contesto è rappresentato da Iliad, il provider virtuale infatti nel corso degli anni ha costruito un nome di tutto rispetto che lo ha elevato nell’olimpo degli operatori italiani grazie ad un servizio decisamente completo e ricco di opzioni per tutti gli utenti.

Una promo molto amata online

Iliad per dire la sua nel mercato dei provider ha rimesso online una promo molto amata degli utenti. Stiamo parlando di Iliad 180, una formula tutto incluso che garantisce a 9,99 € al mese 180 GB di traffico dati in 5G e minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Il costo di attivazione di questa promozione è di 9,99 € e vi garantirà anche la ricezione della nuova Sim direttamente a casa vostra e nessun altra tipologia di costi aggiuntivi da dover pagare.

Fate attenzione, per poter utilizzare la connessione 5G però è necessario avere a disposizione un dispositivo compatibile che supporti tale connettività, altrimenti dovrete accontentarvi del 4G e in tal caso sarebbe meglio optare per una promozione che utilizzi solo questa rete in modo da spendere qualcosa in meno.

Se siete interessati, vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Iliad per poter accedere alla promozione in pochi e semplici click.