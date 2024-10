Amazon decide ancora una volta di avvicinare ulteriormente i consumatori all’acquisto di un prodotto dall’eccellente qualità prezzo, data la presenza di una fantastica promozione applicata su MSI PRO, un monitor pensato sia per il gaming che per l’uso lavorativo, in particolare parliamo del modello MP245V.

Il prodotto presenta una diagonale da 23,8 pollici di diagonale, raggiungendo nello specifico una risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), riuscendo allo stesso tempo ad elevare il refresh rate fino a 100Hz, garantendo così una maggiore fluidità di utilizzo, soprattutto in ambito gaming. Lo schermo è eye-friendly, per una protezione più accurata dall’emissione della luce blu, presentando nella parte posteriore anche agganci VESA per il montaggio, ad esempio, a parete.

MSI Pro: il monitor è fortemente scontato oggi

Un prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere per l’acquisto di un monitor di così alta qualità, infatti il prodotto in questione può essere acquistato a soli 79,99 euro, con un risparmio di 40 euro sul listino originario di 119 euro (così da riuscire a spendere circa il 33% in meno). Premete questo link per acquistarlo.

Nella parte posteriore non è possibile trovare un quantitativo di connettori troppo elevato, più che altro è possibile collegare device tramite la porta HDMI 1.4b, comunque una delle più versatili. Le sue dimensioni sono generalmente contenute, raggiungendo per la precisione 15 x 62 x 43 centimetri, ed un peso di 2,68kg, da notare che il prodotto può essere inclinato verso il basso, così da facilitare il posizionamento su qualsiasi superficie senza alcuna difficoltà. La base di appoggio è di colore nero, realizzata in plastica e di forma ovalizzata, con una sufficiente altezza dalla superficie d’appoggio, in tal modo il consumatore potrà facilmente posizionare al di sotto tutto ciò che desidera senza alcuna difficoltà.