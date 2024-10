Volete acquistare un mouse da gaming al giusto prezzo, godendovi comunque specifiche tecniche di alto livello? allora il Logitech G G203 fa sicuramente al caso vostro, trattasi di un prodotto relativamente economico, data la richiesta finale di soli 29,99 euro, con alle spalle buone specifiche tecniche e prestazioni di ottimo livello.

Il mouse nasce per essere utilizzato in ambito gaming, ma nulla vieta all’utente che deciderà di acquistarlo di utilizzarlo ad esempio anche in ufficio, è caratterizzato da un design leggermente aggressivo, con la presenza comunque di una serie di LED RGB (personalizzabili) che contornano il perimetro inferiore, oltre al logo della serie G nella parte bassa. E’ perfettamente compatibile con tutti i sistemi operativi in commercio, essendo comunque un mouse wired (o meglio definito cablato), può difatti essere utilizzato solo collegandolo fisicamente ad una porta USB-A.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon gratis e le migliori offerte con anche i prezzi più bassi in esclusiva.

Mouse Logitech in offerta su Amazon

Acquistare questo mouse Logitech è davvero molto più facile di quanto avreste mai immaginato, dovete infatti sapere che il suo prezzo consigliato di 40 euro è stato scontato del 27% da amazon, sino ad arrivare ad una spesa finale tutt’altro che elevata: basteranno 29,99 euro per il suo acquisto definitivo. Se lo volete comprare, premete questo link.

Pensato per i destrosi, il mouse offre una buona possibilità di personalizzazione, con la presenza di 6 pulsanti programmabili, alcuni sul lato sinistro ed altri centrali. Il tracciamento è preciso ed affidabile, fino a 8000 dpi, così da poterlo tranquillamente utilizzare su ogni superficie, anche il vetro. Il sensore risulta essere adatto per le sessioni di gaming, essendo molto sensibile ed adatto alla maggior parte degli utilizzi. La spedizione viene gestita da Amazon con consegna in tempi brevissimi direttamente al vostro domicilio.