Prime Video prevede l’arrivo di nuove interessanti novità per il mese di ottobre. Gli aggiornamenti previsti sono davvero molti e promettono di arricchire il catalogo della piattaforma streaming.

Citadel: Diana arriverà sulla piattaforma il 10 ottobre. La serie è ambientata nella città di Milano, in un futuro non troppo lontano (2030). Segue le vicende di Diana Cavalieri. È una spia infiltrata in Manticore, l’organizzazione che ha distrutto Citadel. Diana si allea con Edo Zani, erede di Manticore Italia, per riuscire a sopravvivere.

Prime Video: le novità previste

Il 3 ottobre arriva, invece, The Legend of Vox Machina S3. La terza stagione della serie assiste al gruppo Vox Machina che tenta di affrontare il Conclave Cromatico per salvare il mondo. The Office arriva su Amazon Prime Video il 18 ottobre. La storia è incentrata su Hannah, la direttrice di una filiale. La donna fa di tutto per salvare il suo team dall’essere mandati a lavorare da casa.

Killer Cakes è un competition show che arriverà sulla piattaforma dall’8 ottobre. Sotto la conduzione di Matthew Lillard alcuni pasticceri sono incaricati di creare torte “horror” servendosi di effetti speciali. The Pasta Queen, in arrivo il 24 ottobre, mostra l’avventura di Nadia Caterina Munno, famosa sui social media, mentre esplora la cucina italiana e le tradizioni regionali.

Il 3 ottobre arriva House of Spoils. È un thriller psicologico che narra la storia di una chef che dopo aver aperto un ristorante in un luogo isolato si ritrova ad affrontare diverse sfide. La prima riguarda la presenza del fantasma del precedente proprietario. Brothers è la storia di un ex-criminale. Quest’ultimo, insieme a suo fratello, attraversa l’America con l’obiettivo di compiere un grande colpo. La loro drammatica avventura on the road arriva su Prime Video dal prossimo 17 ottobre. Canary Black, in arrivo il 24 ottobre. È la storia di un’agente della CIA costretta a tradire il suo Paese per salvare il marito.