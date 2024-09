Iliad: offerte Giga a partire da 7,99 euro, ecco le migliori tre

Il periodo attuale sembra essere davvero concitato per ogni gestore. Le varie offerte ripiene di contenuti ma soprattutto poco costose rendono difficile per ogni provider emergere e dominare. Gli utenti questo lo sanno ed è per tale motivo che la loro voglia di restare presso un solo operatore a lungo è sempre minore. Ad oggi sono infatti tantissimi gli utenti che sono soliti dare uno sguardo in giro con aziende pronte ad accoglierli con offerte piene di giga e con prezzi che durano anche per sempre. Iliad è sicuramente l’azienda per eccellenza sotto questo punto di vista, in quanto fin dal 2018 permette di avere prezzi bloccati per sempre.

Siamo al cospetto di uno dei colossi più importanti del mercato della telefonia mobile e lo dimostra ancora una volta rendendo disponibile una serie di offerte molto interessanti per il pubblico. Andando sul sito ufficiale di questo provider, si possono notare tutte e tre, le quali peraltro appartengono alla stessa famiglia.

Iliad possiede ancora le migliori offerte: largo spazio alle tre Giga

Il sito ufficiale di Iliad è la brochure perfetta per dare un’occhiata alle offerte disponibili in questo momento. Gli utenti che proprio non hanno voglia di andare al centro commerciale, magari presso un Iliad Point o in un centro ufficiale, possono guardare online tutte le proposte, le quali oggi appartengono alla famiglia del Giga.

Il presupposto fondamentale è il seguente: tutte e tre hanno minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi verso tutti. Partendo da quella meno costosa, ovvero la famosissima Giga 120, il prezzo è di 7,99 € al mese e ci sono al suo interno 120 giga in 4G.

Passando poi per la Giga 180, ecco un prezzo di 9,99 € al mese e 180 giga in 5G al suo interno per navigare sul web. Con 11,99 € invece ecco la Giga 250, con 250 giga in 5G ogni mese disponibili.