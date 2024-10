Nel caso foste interessati ad attivare una nuova promozione sul vostro numero di telefono o ad attivare direttamente un nuovo numero, una possibilità senza alcun dubbio da prendere in considerazione è rappresentata dal famoso operatore italiano ho. Mobile, il provider viola infatti, offre ogni mese tantissime promozioni alle quali attingere per poter scegliere la più adatta alle vostre esigenze e alle vostre possibilità.

Di conseguenza, in arrivo dell’autunno, il provider ha aggiornato il proprio catalogo di offerte in modo da offrire una scelta più ampia e aggiornata ai propri clienti, non a caso sul suo sito ufficiale sono a farsi tre nuove promozioni attivabili direttamente online che offrono tutto il necessario ai vari utenti stratificando il prezzo in modo da poter accontentare letteralmente chiunque, vediamo insieme che cosa offrono le nuove promo.

Le nuove offerte sul sito ufficiale

Le nuove promozioni sono assolutamente molto simili ma allo stesso tempo differenziate in modo da poter venire incontro a specifici utenti, iniziamo con la prima nonché la più ricca e onerosa, a 9,99 € al mese vi garantirà 200 GB di traffico dati in 5G, abbinati a minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, la seconda promozione, quella intermedia invece offre a 8,99 € al mese sempre 200 GB di traffico dati però in navigazione 4G, anche in questo caso abbiamo minuti ed SMS illimitati verso tutti, la più economica invece a 6,99 € al mese di garantirà ancora una volta minuti SMS illimitati verso tutti Con 150 GB di traffico dati in 4G.

Nel caso foste interessati, mi basterà effettuare l’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore e pagare il costo di attivazione di 2,99 € che sarà tale però in caso di portabilità da un operatore specifico o di attivazione di un nuovo numero, per verificare gli operatori di provenienza, vi basterà controllare la lista presente sul sito ufficiale di ho. Mobile.