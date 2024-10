Qualcomm sta lavorando intensamente sui suoi processori Snapdragon X2 di nuova generazione per PC. Tra questi, uno in particolare, indicato con il codice “SC8480XP”, è da poco comparso online. A tal proposito siamo riusciti fia a trarne qualche informazione interessante. I nuovi SoC, secondo quanto emerge dai report, sono in fase di test dal terzo trimestre del 2024, precisamente tra i mesi di luglio e agosto. Il nome in codice del progetto è “Glymur”, o “ProjectGlymur”. A differenza della versione attuale, identificata come “Hamoa” e con numero modello SC8380XP.

I test condotti finora mostrano che Qualcomm sta esaminando diversi tipi di memoria e NAND per i nuovi SoC. Il che suggerisce che l’azienda è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Queste prove iniziali sono comuni nel settore. In quanto consentono ai produttori di valutare i campioni prima di stabilire le specifiche definitive per i loro prodotti.

Qualcomm: la competizione nel settore dei chipset si fa più intensa

La serie Snapdragon X, lanciata qualche mese fa, ha creato molte aspettative. Soprattutto per quanto riguarda l’ introduzione dell’ intelligenza artificiale. I risultati iniziali però non sono stati del tutto soddisfacenti. In particolare in termini di prestazioni del singolo core e di efficienza energetica. Infatti pare che le prestazioni grafiche e multi thread non abbiano raggiunto i livelli desiderati.

Mentre Qualcomm continua a lavorare su miglioramenti, i concorrenti come AMD e Intel avanzano con i propri SoC. Per fare un esempio, con modelli come il Ryzen AI 300 e il Core Ultra 200V. In più, è trapelato che Qualcomm sta anche sviluppando due nuove versioni dell’architettura Oryon. Il cui lancio è previsto per il 2025 e il 2027. Insomma, la battaglia per dominare il mercato dei chipset si preannuncia sempre più agguerrita. Ogni giorno i principali attori del settore si sfidano tra loro audacemente per conquistarne la leadership.