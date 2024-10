Il lancio della famiglia iPhone 16 è stato caratterizzato dal debutto di una feature inedita sugli smartphone di Apple. Il produttore californiano ha equipaggiato i device con il “Capture Button” un pulsante fisico dedicato al comparto fotografico ma non solo.

Grazie a questo pulsante, gli utenti possono scattare fotografie in un modo completamente nuovo e senza dover cliccare sullo schermo del dispositivo. Il vantaggio è quello di avere una impugnatura migliore sul device, senza sbilanciarlo quando si preme sul display.

Nonostante questa innovazione appena introdotta, gli iPhone 17 si preannunciano ancora più rivoluzionari. Infatti, stando a quanto condiviso da Majin Bu, Apple potrebbe modificare profondamente i pulsanti fisici sui modelli Pro del prossimo anno.

Secondo l’indiscrezione appena emersa, l’azienda di Cupertino cambierà il modo di usare i flagship di nuova generazione. I tasti volume e il Capture Button presenti sui device saranno sostituiti con una nuova tecnologia.

Apple 17 Pro introdurrà uno dei più grandi cambiamenti mai affrontati da Apple modificando completamente tutti i pulsanti

Al momento non è chiaro in che modo Apple intende realizzare questi nuovi pulsanti ma lo scopo sembra ormai definito. I nuovi pulsanti non saranno dedicati esclusivamente ad una singola funzione ma potranno offrire controlli multipli in base all’interazione.

Possiamo immaginare che i vari pulsanti saranno completamente personalizzabili, potendo assolvere a diverse funzioni a seconda della pressione dell’uno o dell’altro. Un pulsante potrebbe attivare il volume, uno la fotocamera e un altro richiamare un’app specifica.

Un’altra ipotesi riguarda la possibilità di configurare un comportamento diverso in base all’app attualmente mostrata a schermo. Possiamo ipotizzare che in fase di chiamata sia importante controllare il volume dell’audio oppure, quando è aperto un PDF poter gestire lo zoom.

Le potenzialità al momento sono infinte e sta ad Apple sviluppare al meglio questa possibilità. In ogni caso, bisognerà attendere settembre 2025 per scoprire se l’indiscrezione troverà una reale applicazione pratica.