Nuova Renault 4: il futuro elettrico con un tocco di storia

Renault è pronta a svelare al Salone di Parigi la nuova Renault 4 E-Tech Electric, un modello importantissimo per il futuro dell’intera mobilità elettrica. Quest’auto, che sarà disponibile a partire dal prossimo anno, è una versione modernizzata della celebre 4L. La casa automobilistica stavolta ha integrato però elementi di design iconici con le più recenti tecnologie.

Cosa aspettarsi dal design della nuova Renault 4? Pur ispirata all’iconica 4L, la 4 E-Tech Electric si presenta con linee più moderne e muscolose, tipiche di un piccolo crossover. Sarà più lunga della 5, misurando 4,14 metri, garantendo quindi maggiore spazio e comfort. Al frontale, la griglia presenta un bordo luminoso che incornicia i fari rotondi a LED, mentre il logo Renault retroilluminato appare al centro, un’anteprima per il marchio. I dettagli richiamano continuamente il passato. Sul posteriore, il numero “4” sostituirà il nome del modello, e i fari, divisi in tre parti a forma di pillola, ricordano la storica Renault 4, ovviamente in una veste più contemporanea. Anche i finestrini trapezoidali posteriori e le tre linee scolpite sulle fiancate sono un chiaro omaggio alla 4L, così come i rostri verticali sui paraurti.

Motore della nuova versione dell’iconica Renault

Cosa troveremo come motorizzazione? L’azienda non ha ancora rilasciato dettagli tecnici completi, ma è molto probabile che la Renault 4 condividerà i powertrain con la Renault 5. Quindi, possiamo aspettarci una versione con motore da 110 kW e una batteria da 52 kWh, assicurando un’ottima autonomia per la guida urbana. Anche il tetto in tessuto apribile, disponibile su alcune versioni, aggiunge un tocco di stile e praticità. Per chi desidera essere tra i primi a mettere le mani su questo modello, Renault ha lanciato il programma R4 R Pass. Grazie a questo, sarà possibile prenotare il veicolo 15 giorni prima dell’apertura ufficiale degli ordini. Tale iniziativa garantisce non solo priorità nella produzione, ma anche diversi vantaggi esclusivi, come l’accesso a eventi riservati e una miniatura dell’auto direttamente a casa.