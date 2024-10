Un fastidioso nonchè strano problema sta affliggendo alcuni utenti in possesso di schede madri AMD X670E, si tratta di un problema che sta affliggendo gli SSD PCIe 5.0, che vengono declassati alla velocità PCIe 1.0, riducendo in modo radicale le prestazioni del SSD e ovviamente del sistema intero.

La problematica sembra essere legata alla piattaforma AMD e all’implementazione degli slot PCIe 5.0, dunque non tanto qualcosa di hardware, versione confermata anche da Crucial che ha riprodotto il problema con i suoi sistemi su varie schede madri e unità SSD.

Cosa succede

In definitiva sembra che il problema si palesi solo quando sono occupati sia il primo slot PCIe 5.0 per schede grafiche che il primo slot M.2 con interfaccia PCIe 5.0 x4, in tal caso si assiste all’esordio di crash casuali e blocchi del sistema che si risolvono con dei riavvi che però inchiodano di default la velocità del SSD a quella dello standard PCIe 1.0.

Delle soluzioni tampone sono ad esempio settare la velocità del SSD a quella dello standard PCIe 4.0 o utilizzare unità PCIe 4.0, ma questo annulla come intuibile il plus di velocità legato al supporto di AMD allo standard PCIe 5.0 sia per la grafica che per gli SSD.

Secondo alcuni produttori il problema risiede nel fatto che il primo slot PCIe 5.0 per schede grafiche condividerebbe le linee con il primo slot M.2 per SSD PCIe 5.0 x4, ciò significherebbe che l’implementazione alla base è errata, cosa che necessiterebbe di una totale riprogettazione con produzione de novo delle schede madri, attualmente però i vari produttori non si sono espressi in merito, sicuramente indagheranno per cercare di confermare e isolare la causa del problema in modo da risolverlo per poter sbloccare una volta per tutte le potenzialità della piattaforma Ryzen 7000.

Nel caso foste coinvolti restate in attesa e vigili per capire cosa fare non appena arriveranno notizie.