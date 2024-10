Siamo da poco entrati nel mese di ottobre e, come spesso accade, i vari operatori telefonici italiani si preparano per aggiornare le proprie proposte. Tra questi, in particolare, c’è l’operatore telefonico virtuale Spusu Mobile. Quest’ultimo ha decido dunque di rinnovare il suo catalogo di offerte, proponendo qualche piccola modifica. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu Mobile proroga ad ottobre le sue offerte di rete mobile

Per il mese di ottobre 2024 l’operatore telefonico virtuale Spusu Mobile ha deciso di prorogare gran parte del suo catalogo di offerte. Tra queste, ci sono le due super offerte denominate Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Tuttavia, a differenza di quanto successo in passato, con entrambe non sarà più possibile usufruire del primo mese di rinnovo gratuito. L’operatore ha infatti deciso di far terminare per il momento questa promo.

Entrambe le offerte sono comunque piuttosto interessanti. La prima, in particolare, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+. Nel bundle sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri. Sono anche inclusi fino a 1000 minuti di chiamate verso il Regno Unito.

Per avere questa offerta gli utenti dovranno sostenere un costo di 5,98 euro al mese. La seconda offerta Spusu 150 XL 5G è simile alla precedente. Il bundle offerto è pressoché lo stesso, tranne che per il traffico dati ed il prezzo. Gli utenti potranno infatti usufruire di 150 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 7,98 euro al mese. L’operatore sta comunque proponendo altrettante super offerte mobile sul proprio sito, tutte a basso costo e convenienti.

Per il momento, l’operatore ha deciso di prorogare queste e tante altre offerte fino al prossimo 30 ottobre 2024.