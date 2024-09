Vodafone SILVER: quando le offerte costa 7 EURO e arrivano a 200GB

Sono diventate ricorrenti alcune soluzioni che già a fine 2023 sono state in grado di monopolizzare il settore, ma sembra non essere abbastanza. Vodafone infatti ha costruito una nuova campagna promozionale che vuole mettere a disposizione dei nuovi utenti, portandoseli dalla sua parte.

Con il ritorno di ben due offerte molto richieste, sembra aprirsi un nuovo varco verso un cambio operatore per più persone, anche quelle che erano convinte di restare con un provider in particolare. Al momento tutto sembra essere ben definito: Vodafone vuole riprendersi la leadership e probabilmente ci riuscirà. Queste offerte sembrano molto simili, ma hanno delle differenze sostanziali sia in termini di prezzo che in termini di quantità dei contenuti.

Vodafone: con le Silver c’è risparmio e qualità, eccole qui

Partendo dall’inizio, non possono essere poi passate tutte le offerte dei gestori virtuali che col tempo hanno rubato utenti a vere e proprie armate come Vodafone. Ora però sta cambiando tutto ed infatti sono ritornate delle soluzioni che potrebbero far passare la voglia a diversi utenti del loro operatore di fiducia attuale. Quando si parla delle Silver, non c’è veramente nulla da dire: sono tantissimi gli utenti che si sono trovati bene. Al loro interno ci sono i migliori contenuti e tra l’altro c’è anche un periodo promozionale da sfruttare.

Entrambe le promo hanno minuti senza limiti e 200 SMS. Con 7,99 € al mese, ecco 100 giga in 4G mentre con 9,99 € al mese eccone ben 150. Chiaramente c’è la possibilità di attivare il 5G: bisogna solo corrispondere ogni mese un piccolo supplemento.

Vodafone continua a sorprendere e lo fa soprattutto con le sue migliori proposte, tra cui una promozione che prevede il primo mese a soli 5 € nel caso di ognuna delle due promo. In più c’è la possibilità di aggiungere 50 giga alle offerte solo sottoscrivendo gratis SmartPay. È in questo modo che si potrà effettuare la ricarica gratuita dal proprio conto corrente ogni mese.