Very Mobile ha dichiarato la sua intenzione di prorogare ancora una volta il suo programma “Porta un Amico in Very”. Invitando amici e conoscenti ad attivare una nuova SIM con l’operatore sarà possibile ottenere fino a 150 euro di ricariche omaggio. La promo doveva rimanere attiva fino al 30 settembre, ma Very Mobile ha dichiarato che verrà prorogata fino al 25 Novembre 2024. Come accedere all’offerta?

Very Mobile propone ancora la sua opzione per gli amici

L’iniziativa coinvolge i già clienti dell’operatore. Quest’ultimi possono inviare amici e conoscenti a passare a Very Mobile richiedendo la portabilità del proprio numero. Sia gli utenti che invitano che quelli invitati ricevono una ricarica omaggio. È possibile utilizzare quest’ultime per pagare il rinnovo mensile dell’offerta selezionata. Ogni ricarica omaggio ha il valore di 5 euro.

Gli utenti che intendono procedere con gli inviti devono accedere all’applicazione di Very Mobile e selezionare la voce “Porta un Amico in Very”. Qui è disponibile trovare il proprio codice amico da inviare a tutti i possibili nuovi utenti. Quest’ultimi, dopo aver ricevuto il codice, possono utilizzarlo per acquistare ed attivare una nuova SIM.

Per gli utenti invitati c’è un ulteriore vantaggio richiedendo la portabilità da determinati operatori. Tra cui Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e altri gestori telefonici. La lista completa è disponibile sul sito web ufficiale dell’operatore. Tutti coloro che provengono da tali operatori riceveranno una ricarica aggiuntiva di 10 euro.

Non ci sono limiti riguardo il numero di utenti che si intende invitare. È però importante sottolineare che sarà possibile ottenere un massimo di 20 ricariche gratuite. Di quest’ultime, 10 riguardano l’attivazione di nuove SIM, mentre le altre 10 riguardano le attivazioni con portabilità.

Gli utenti invitati che attivano una SIM, invece, possono ottenere una ricarica di 5 euro. A questi si aggiungono ulteriori 10 euro se si proviene da altri operatori, come anticipato. In questo modo sarà possibile ottenere fino a 15 euro di ricariche omaggio.