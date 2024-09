Dallo scorso 13 settembre è stata avviata una nuova campagna winback di Very Mobile. L’operatore sta offrendo ai suoi ex clienti la promo Very5,99 Winback che mette a disposizione 200 GB di traffico dati in 4G ogni mese. Sono inclusi chiamate ed SMS illimitati verso tutti. Il prezzo dell’offerta è super vantaggioso, solo 5,99 euro, e l’operatore assicura che sarà lo stesso per sempre. Inoltre, sono garantiti minuti, SMS e giga in roaming per i Paesi dell’Unione Europea. L’opzione perfetta per tutti gli utenti che amano viaggiare.

È importante ricordare che solo gli utenti che hanno ricevuto il codice coupon via SMS possono sottoscrivere la nuova offerta winback di Very Mobile.

Very Mobile: i dettagli dell’offerta winback

Gli utenti che hanno ricevuto il messaggio potranno procedere attivando la promozione. Per farlo bisogna utilizzare il codice coupon. Ciò sarà possibile sia nei negozi fisici di Very Mobile che sul sito web ufficiale dell’operatore. Gli utenti potranno scegliere tra una SIM fisica o la eSIM digitale. Entrambe le opzioni sono gratuite, così come il costo di attivazione.

L’offerta prevede che il pagamento mensile su credito residuo. Se il credito risulta insufficiente, il rinnovo non avviene e la promo viene sospesa. Riprenderà solo dopo aver effettuato la ricarica. Quest’ultima deve coprire il costo dell’offerta. A tal proposito, è utile ricordare che è possibile attivare l’opzione gratuita “Ricarica Automatica”. Con tale servizio gli utenti potranno associare un metodo di pagamento da cui ricevere ogni mese la ricarica pari all’importo dell’offerta mensile. Ciò avverrà 12ore prima del rinnovo.

Per quanto riguarda la data di scadenza della promo, questa viene indicata all’interno del messaggio inviato da Very Mobile. Inoltre, è probabile che verranno lanciate anche ulteriori campagne via SMS con date di scadenza personalizzate. A tutti gli utenti che ricevono il messaggio è consigliabile procedere entro le tempistiche indicate per non perdere questa fantastica occasione.