Mancano pochissimi giorni alla scadenza della speciale offerta pensata da ho. mobile per consentire agli utenti di avere finalmente una promozione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando dell’offerta che include 100 GB, minuti e sms illimitati a soli 5,99 euro. L’attivazione è di soli 2,99 euro per alcuni clienti che sono attualmente con determinati operatori, altrimenti il costo è di 29,90 euro.

Se non ne puoi più di avere una promozione che include pochi GB e non ti offre minuti illimitati, utili per parlare quanto vuoi con tutti i tuoi amici, puoi provare i vantaggi messi a disposizione dall’operatore virtuale ho. mobile. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questa offerta a tempo limitato nel corso di questo articolo.

ho. mobile: soli 5,99 euro per 100GB

L’operatore telefonico a cui ti stai affidando attualmente non soddisfa più le tue aspettative? Sei stanco di dover pagare cifre enormi per dei servizi che non ritieni validi? Non preoccuparti perché ho. mobile ha pensato ad una soluzione per te. Fino all’11 ottobre 2024 puoi attivare una speciale promozione con un prezzo mai visto prima.

Stiamo parlando dell’offerta che include 100GB, minuti e sms illimitati a soli 5,99 euro al mese e attivazione di soli 2,99 euro per alcuni operatori. Tutti gli altri, come Vodafone, Very, Wind3 e TIM devono sostenere un costo di attivazione di 29,90 euro. Nonostante ciò, la promozione rimane sicuramente conveniente perché il costo mensile è per tutti di 5,99 euro.

Ricordiamo inoltre che l’attivazione dell’offerta ho. mobile per i clienti TIM, Vodafone, Very e Wind3 è possibile solamente con opzione “autoricarica”. Se vuoi approfittare dei vantaggi offerti da questo operatore virtuale, non lasciarti sfuggire questa occasione e attiva la promozione entro l’11 ottobre 2024 per navigare al massimo della velocità. Con l’app ho. inoltre hai tutto a portata di mano per controllare traffico residuo, minuti e giga comodamente dal tuo smartphone. Perché aspettare ancora?