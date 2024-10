Nuovo mese, nuovi sconti settimanali in casa Xbox. Siamo infatti da poco approdati nel mese di ottobre 2024 e per questo il colosso americano Microsoft ha deciso di stupire nuovamente i suoi utenti con tanti nuovi sconti ed offerte. Questa volta, in particolare, su Xbox Store saranno disponibili tantissimi videogiochi con degli sconti davvero esagerati. Anche in questo caso, si tratta di sconti notevoli che arrivano a sfiorare il 90%. Vediamo qui di seguito gli sconti più interessanti.

Xbox Store, al via nuovi sconti ed offerte di inizio ottobre 2024

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha deciso di rendere disponibili nuovi sconti ed offerte per tutti gli utenti su Xbox Store. Come già accennato in apertura, anche questa volta si tratta di sconti davvero notevoli e che permetteranno agli utenti di scaricare a basso costo tantissimi videogiochi molto amati.

Come già detto, alcuni di questi sconti sono davvero esagerati ed arrivano a sfiorare il 90%. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco denominato Scribblenauts Mega Pack. Quest’ultimo è al momento disponibile su Xbox Store ad un prezzo super scontato pari a soli 2,99 euro grazie al super sconto del 90%. Con lo stesso super sconto, troviamo poi il videogioco Borderlands 3, ad un prezzo di soli 6,99 euro.

Con sconti leggermente inferiori ma comunque interessanti, troviamo poi altrettanti videogiochi. Segnaliamo ad esempio il videogioco denominato Metro Saga Bundle. Quest’ultimo è proposto al momento con un notevole sconto dell’85%. In questo caso, gli utenti potranno scaricarlo tranquillamente ad un prezzo di soli 8,99 euro. Per gli amanti della saga di Final Fantasy, ricordiamo poi in super sconto il videogioco Final Fantasy I-VI Bundle . Quest’ultimo è proposto ad un prezzo di 59,99 euro, grazie allo sconto del 20%.

Come sempre , vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Xbox Store per non perdervi nessun videogioco in sconto. Vi aggiorneremo non appena arriveranno altrettante nuove offerte.