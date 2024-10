Il costruttore cinese continua a lavorare al fine di portare su strada un veicolo in grado di conquistare tanti utenti e, dunque, una grande quota di mercato. Stiamo parlando di Jaecoo che nelle scorse ore ha finalmente deciso di diffondere alcune foto ufficiali del suo Jaecoo 5. Dopo le numerose indiscrezioni diffuse sul web che ci hanno permesso di avere un’idea più o meno chiara di quello che sarebbe stato il nuovo SUV, Jaecoo ora fa un regalo agli utenti.

Come sappiamo, il marchio del gruppo Chery a breve mostrerà a tutti il suo nuovo modello. Non a caso, stiamo parlando di un SUV compatto pensato per un pubblico ampio. Il SUV Jaecoo 5, secondo quanto diffuso, potrà essere ammirato per la prima volta in occasione dell’Omoda & Jaecoo International User Summit di ottobre 2024. Scopriamo insieme maggiori dettagli sul nuovo SUV Jaecoo.

Jaecoo 5: diffuse alcune foto ufficiali sul web

Sta per terminare la lunga attesa: a breve il SUV Jaecoo 5 potrà essere ammirato ma ad anticipare il suo design sono alcune foto ufficiali diffuse dal brand. Si tratta di due teaser che ci permettono di capire le forme che contraddistinguono il SUV.

Ci troviamo davanti ad un mezzo che non passa inosservato grazie a delle forme ricercate, luci posizionate in alto e uno spoiler integrato nel tetto. Impossibile non notare il grande tetto panoramico che il costruttore ha deciso di implementare sul SUV per rendergli un aspetto ulteriormente unico. Nonostante non ci siano dettagli specifici, il costruttore fa sapere di aver messo al centro della progettazione del veicolo una filosofia pet-friendly. Non a caso, infatti, la cinese ribadisce che gli interni del SUV sono in grado di fornire soluzioni uniche pensate per i viaggi degli amici a quattro zampe. Non ci resta che attendere ulteriori novità prima di vedere il mezzo in occasione dell’Omoda & Jaecoo International User Summit di ottobre 2024.