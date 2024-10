Gli utenti che vorranno potranno rimuovere dal sistema del proprio dispositivo la funzione Recall. Non dimentichiamo che stiamo parlando di una funzionalità che consente a Windows 11 di tornare indietro, in un preciso punto, per consentire di trovare elementi all’interno di app, immagini, documenti ma anche siti web.

In seguito ai problemi di sicurezza e privacy dei mesi scorsi, Microsoft ha annunciato delle novità relative alla funzione Recall. Annuncio che potrebbe interessare un gran numero di utenti che solitamente fanno riferimento a questa soluzione. Scopriamo insieme maggiori dettagli relativi alla possibilità di rimuovere dal sistema la funzione Recall nel corso di questo articolo.

Recall: possibile rimuovere la funzione

La novità relativa alla funzione che funge da vera e propria memoria fotografica è arrivata nelle scorse ore. A rendere la notizia ufficiale è stato lo stesso vice presidente dell’area Enterprise e Sicurezza del Sistema Operativo, David Weston. Per l’occasione avrebbe infatti reso noto che le impostazioni delle funzionalità opzionale consentono agli utenti di rimuovere completamente Recall.

Come confermato da Microsoft, da adesso in poi Recall sarà una funzionalità opt-in. Che cosa significa? La funzionalità opt-in fa riferimento alla possibilità, da parte dell’utente, di procedere con l’attivazione. A tal proposito, il vice presidente dell’area Enterprise e Sicurezza del Sistema Operativo, David Weston ha sottolineato che sarà possibile avere sempre il controllo della funzione, cancellare le schermate, metterle in pausa o disattivarle del tutto in qualunque momento. Al fine di garantire un’adeguata sicurezza, ciascuna opzione che consentirà agli utenti di condividere i dati sarà preceduta da una richiesta di consenso esplicito e informato degli utenti.

Nello specifico, dunque, ad ogni utente sarà richiesto di autenticarsi tramite sistema biometrico quando fa riferimento alle schermate di Recall. Per il momento, le novità relative alla funzione sono solamente queste. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per sapere quando sarà disponibile per i PC Copilot+.